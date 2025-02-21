Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak şiddetli olacağı öngörülüyor.

KARLI YOLLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu durum, uzun zamandır kar yağışını bekleyenleri mutlu etse de sürücüler için zorlayıcı yol koşullarını beraberinde getiriyor. Karlı ve buzlu yollarda tutunma kaybolurken, fren mesafesi de belirgin şekilde artar. Bu da sürüşü daha tehlikeli hale getirir. Ancak, doğru önlemleri alarak ve dikkat edilmesi gereken hususlara özen göstererek güvenli bir sürüş yapmak mümkündür.

İşte karlı havalarda güvenli bir şekilde araç kullanmanız için dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktaları:

KIŞ LASTİKLERİNE GEÇİN

Kış lastikleri, karlı ve buzlu yollarda daha iyi yol tutuşu sağlayarak fren mesafesini kısaltır. Bu nedenle, soğuk hava koşullarında güvenli bir sürüş için kış lastiklerinin kullanımı oldukça önemlidir. Normal lastiklere göre daha yumuşak kauçuk bileşenlerine sahip olan kış lastikleri, özel sırt desenleriyle kar ve buz üzerinde daha etkili bir performans sergilemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, derin oluklu yapıları sayesinde su ve sulu karı hızlı bir şekilde lastik altından tahliye ederek kayma riskini en aza indirir.

ARACINIZI ZORLU KOŞULLARA HAZIRLAYIN

Karlı havalarda aracınızı yola çıkmadan önce hazırlamanız oldukça önemlidir. Antifriz seviyelerini kontrol edin, akünün şarj durumunu gözden geçirin ve sileceklerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunun yanı sıra, aracınızın farlarının ve sinyallerinin de düzgün çalıştığından emin olun. Soğuk hava lastik basıncını düşürebileceği için, lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde hava takviyesi yapmak önemlidir. Doğru lastik basıncı, aracınızın yol tutuşunu, yakıt verimliliğini ve lastik ömrünü artırır.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Taşıt hız sınırları ve buna bağlı olarak uyulması gereken "araç takip mesafesi" kuralları, trafik kazaları ve çarpışma riskleri açısından son derece önemlidir. Takip mesafenizi, aracınızın özelliklerine, gittiğiniz yolun durumuna ve hava koşullarına göre ayarlamak gereklidir.

Örneğin, 120 km hızla giden bir aracın takip mesafesi, hızının yarısı kadar olmalıdır. Yani, 120 km hızla seyreden bir aracın önündeki araçla arasındaki mesafe 60 metre olmalıdır. Fakat buzlu zemin ve karlı hava koşullarında, takip mesafenizi biraz daha artırmak, güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.

GEREKSİZ ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇININ

Karlı ve buzlu yollarda gereksiz şerit değiştirmemek, aracınızın stabilitesini korumanıza yardımcı olur. Ani ve sert direksiyon hareketleri, aracın ağırlık dengesini bozar ve kayma riskini yükseltir. Bu nedenle, mümkün olduğunca sabit bir şeritte ilerleyerek, yavaş ve kontrollü manevralar yapmaya özen gösterin.

YOKUŞLARA DİKKAT

Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, aracınızın savrulmasını ve kaymasını engellemek için birkaç adım atabilirsiniz. Vitesi düşürün, arada bir hafifçe fren pedalına basın. Eğer aracın arkası kayarsa, freni bırakın ve direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru çevirin.

Karlı havalarda yokuş çıkarken aracınız patinaj yapabilir. Bu durumu önlemek için şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Gaza fazla yüklenmeyin, aracı düşük hızda kullanmaya özen gösterin. Hızlanmayı kademeli olarak, vites artırarak yapın ve ani hızlanmalardan kaçının.

ANİ GAZ VE FRENLERDEN KAÇININ

Karlı zeminlerde araç kullanırken ani gaz ve fren hareketlerinden kaçının. Sert bir müdahale, patinaj yapmanıza veya aracınızın kaymasına yol açabilir. Bu nedenle, gaz ve fren pedallarını her zaman yumuşak ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız. Fren yerine vites küçültme yöntemiyle yavaşlamak, genellikle daha güvenli bir seçenek olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Debriyajdan ayağınızı aniden çekmeyin, bunu yavaş ve kademeli bir şekilde yapın. Aksi takdirde, aracın ağırlık dengesi bozulur ve ön tarafa fazla yük biner, bu da kayma riskini artırır.

GİZLİ BUZLANMALARA DİKKAT EDİN

Gizli buzlanma, özellikle soğuk havalarda yollarda oluşan ince ve şeffaf bir buz tabakasıdır. Buz o kadar ince olup, altındaki yol yüzeyi görünür, bu da fark edilmesini zorlaştırır ve bu yüzden "kara buz" (black ice) olarak adlandırılır. Gizli buzlanma, genellikle köprülerde, viyadüklerde, gölgeli bölgelerde ve yol sıcaklığının donma noktasının altına düştüğü yerlerde meydana gelir.

Gizli buzlanma ile karşılaşırsanız, direksiyonu ani hareketlerden kaçınarak kullanın ve frene nazikçe basın. Eğer aracınızın kontrolünü kaybederseniz, direksiyonu kaydığınız yöne doğru çevirin ve aracınız durana kadar sakin olmaya özen gösterin.

KARA SAPLANINCA PANİKLEMEYİN

Aracınız bir veya birden fazla lastiğiyle kara saplanırsa, yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Fazla gaz vermek, aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine dönen lastikler çukurun derinleşmesine neden olarak çıkmayı daha da zorlaştırır. Mümkünse aracı ikinci vitese alarak, çapraz bir şekilde öne ve arkaya doğru manevra yapmayı deneyebilirsiniz.

Ancak aracınız hiç hareket etmiyorsa, fazla zorlamak doğru olmayacaktır. Böyle bir durumda, çekici yardımı almak en mantıklı çözüm olacaktır.

BUNLARI MUTLAKA ARACINIZDA BULUNDURUN

Karlı havalarda araç kullanırken, aracınızda bulundurmanız gereken aşağıdaki acil durum malzemeleri, güvende kalmanıza yardımcı olabilir:

Battaniye

El feneri

İlk yardım çantası

Yiyecek ve su karşılamak için.

Kürek

Buz kazıyıcı

Çekme halatı

Telefon şarj cihazı

Kaynak: ENSONHABER