Yoğurma hareketi, ilgisiz kedinizin aslında sizi sevdiğini gösteren olumlumlama işaretidir.

kapı önünde veya arkasında çok vakit geçiren kedilerin doğal döngü süreçlerinde eve tekrar döndüklerinde mutlaka ölü bir hayvan agızlarında vardır. Bu hayvanları çogu zman yemek için değil oyun oynamak için yakalarlar.

Kediler insan canlısı hayvanlardır. İnsan ırkına olan yaklaşımlarıyla nedeniyle evlerimizde veya evlerimizin bahçelerinde yaşarlar.

İnsanlar ve kediler birbirlerine sinerji yönünden eşit canlılar.

Kediler ruh hallerini davranışlarıyla belli eden canlılardır. Kediler huzuru bulduğu ortamlarda mırmır sesler çıkarmakla birlikte, patileriyle bulundukları alana veya kişiye masaj yapar.

Kedilerin yapısı gereği sinir sistemlerinin bozulduğu koşullar aç kalmalarıyla doğru orantılıdır.

Kediler aç kaldıkları zaman dilimi 3 saatden fazla olursa bağışıklık sistemlerindeki mikroorganizmalar mide kramplarına neden olur. Bu durum önce kusma daha sonra kedi türüne göre yapısal bozukluklara yol açar.

Kaynak: HABER MERKEZİ