

TUİK tarafından açıklanan ülke genelinde üretilen tüm bitmiş mal ve hizmetlerin toplam ve parasal değerleri dikkate alınarak yapılan çalışmada en çok değere sahip olan 10 şehir şu şekilde yer aldı.

1-KOCAELİ

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSHİY) oranlarına göre en yüksek değere sahip olan şehir Kocaeli eldi. Tüpraş ve Ford Otomotiv gibi dev şirketlerin yer aldığı Kocaeli’de kişi başı GSYİH rakamı 21 bin 985 dolar oldu.



2-İSTANBUL

Listede 2. sırayı Türkiye’nin en büyük metropol şehri İstanbul aldı. Dev şirketlerin yer aldığı İstanbul’un, GSYİH rakamı kişi başı 21 bin 741 dolar oldu.



3-ANKARA

Listede 3. Sırayı alan başkent Ankara’nın kişi başı GSYİH rakamı 18 bin 655 dolar oldu.



4- TEKİRDAĞ

Listede sürpriz bir şekilde 4. Sırada yer alan Tekirdağ’ın kişi başı GSYİH rakamı 17 bin 99 dolar oldu.



5-İZMİR

Listede 5. Sırayı alan İzmir’in kişi başı GSYİH rakamı 15 bin 369 dolar oldu.



6-ANTALYA

Akdeniz’in incisi lüks oteller bölgesi Antalya’nın kişi başı GSYİH rakamı 14 bin 828 dolar oldu. Antalya GSYİH sıralamasında 6. Sırada yer aldı.



7-BURSA

Listede 7. Sırada yer alan Marmara’nın sanayi şehri Bursa’nın kişi başı GSYİH rakamı 13 bin 917 dolar oldu.



8-MUĞLA

Listede 8. Sırada yer alan turizm cenneti Muğla’nın kişi başı GSYİH rakamı 13 bin 914 dolar oldu.



9-BOLU

Listede 9. Sırada yer alan Türk mutfağının eşsiz tatlarının olduğu Bolu’nun kişi başı GSYİH rakamı 13 bin 914 dolar oldu.



10-ESKİŞEHİR

Listede 10. Sırada yer alan Eskişehir’in kişi başı GSYİH rakamı 13 bin 686 dolar oldu.

Kaynak: BÜLTEN