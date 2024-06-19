Uzmanlara göre küflenmiş ekmek yemek oldukça zararlıdır. Bunun en önemli nedeni küflü ekmeğin üzerinde bulunan milyonlarca mantar ve benzeri canlılar tarafından işgal edilmiş olmasıdır.

Ekmeğin üzerinde bulunan mantarlar, o alanda yaşama ve üreme imkânı buluyorlar. Sonrasında ise zamanla zehirli atık maddeler üretmeye başlıyor.

Aynı şekilde küflenmiş alanı kesip geri kalan kısmı yiyorsanız bu da tehlikeli bir davranıştır. Çünkü küflenmiş ekmeğin sağlam olan kısımlarına da zararlı bakteriler yayılır. Bu bakteriler ısıyla azalmak yerine daha çok ürerler ve sağlığınız açısından oldukça tehlikeli bir hal alır.

Küflü besinler ilerleyen zamanlarda vücudunuzda kanser gelişebilme riskini büyük ölçüde arttırıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ