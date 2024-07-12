Sağlığa faydalı olan kuruyemişler genellikle şunlardır:

Badem: İçeriğindeki E vitamini, magnezyum ve antioksidanlarla kalp sağlığını destekler.

Fındık: Omega-3 yağ asitleri, protein ve lif içerir; kalp sağlığını destekler, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir.

Ceviz: Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir; beyin fonksiyonlarına ve kalp sağlığına iyi gelir.

Antep Fıstığı: Protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir; kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve kan şekerini dengeleyebilir.

Çam Fıstığı: İyi bir protein kaynağıdır ve antioksidanlar bakımından zengindir; sindirim sağlığını destekler.

Kabak Çekirdeği: Magnezyum, demir ve çinko içerir; kemik sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler.

Ayçekirdeği Çekirdeği: E vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir; kalp sağlığını korur, cilt sağlığını destekler.

Bu kuruyemişler dengeli bir beslenme programında düzenli olarak tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sağlayabilirler. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir çünkü kuruyemişler genellikle yüksek kalori içerirler.

Kaynak: HABER MERKEZİ