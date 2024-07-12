Sağlığa faydalı olan kuruyemişler genellikle şunlardır:
Badem: İçeriğindeki E vitamini, magnezyum ve antioksidanlarla kalp sağlığını destekler.
Fındık: Omega-3 yağ asitleri, protein ve lif içerir; kalp sağlığını destekler, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir.
Ceviz: Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir; beyin fonksiyonlarına ve kalp sağlığına iyi gelir.
Antep Fıstığı: Protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir; kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve kan şekerini dengeleyebilir.
Çam Fıstığı: İyi bir protein kaynağıdır ve antioksidanlar bakımından zengindir; sindirim sağlığını destekler.
Kabak Çekirdeği: Magnezyum, demir ve çinko içerir; kemik sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler.
Ayçekirdeği Çekirdeği: E vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir; kalp sağlığını korur, cilt sağlığını destekler.
Bu kuruyemişler dengeli bir beslenme programında düzenli olarak tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sağlayabilirler. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir çünkü kuruyemişler genellikle yüksek kalori içerirler.