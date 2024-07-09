Çalışmalarını Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent’te sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, “Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, asırlık çınar ağaçlarının yapraklarının önemli antimikrobiyal özellikler taşıdığını ortaya çıkardık. Askeri sahada kullanılmak üzere geliştirmeyi planladığımız bu buluş ile yeni biyolojik savunma stratejilerinde çınar yapraklarına olan ilgiyi artıracak” dedi.

Yaptıkları çalışmanın sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Başlık, “Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından yapılan araştırmada, çınar ağacı yapraklarının çeşitli bakterilere karşı güçlü antimikrobiyal etkilere sahip olduğunu belirledik. Çınar ağacı yapraklarında bulunan flavonoid ve fenolik bileşikler, bakteriyel enfeksiyonları önleyici özellikler göstermiştir. Özellikle Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi patojenlere karşı yüksek etkinlik sergilemiştir." dedi.

Daha sonra Başlık "Bu projede, çınar yapraklarının özütlerinden elde edilen antimikrobiyal maddeler, başta güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda görev yapanların yaralanmalarında enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılacak. Ayrıca, bu doğal bileşiklerin askeri teçhizat ve koruyucu giysilerde de uygulanması düşünülüyor” şeklinde sözlerine devam etti.

Meyvesi olmadığı için bugüne kadar sadece gölgesi ve kerestesi değer olarak görülen çınar ağaçlarının bu çalışma ile önemli bir değer kazanacağını da kaydeden Hakan Başlık, “Araştırmalar sadece antimikrobiyal özelliklere odaklanmakla kalmadık. Çınar yapraklarının antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri de incelendi. Görülen bu özellikler, askeri personelin sahada karşılaşabileceği çeşitli sağlık sorunlarına karşı doğal bir koruma sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA