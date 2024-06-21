Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindiğini belirterek “Bu gibi zamanlarda stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman pek önemsenmiyor. Ancak tatil sonrası çıkılan tartıdaki ibre istenmeyen rakamları işaret edince işin ciddiyeti anlaşılıyor ve keyifler kaçıyor” dedi.

Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, tatil süresince alınan kiloların nasıl verilebileceği konusunda 8 adım önerisini şu şekilde sıraladı:

1. Kahvaltıyı atlamayın

Öğün atlamak metabolizma hızınızı düşürür. Bu nedenle gün içerisinde öğün atlamayın. Sabah uyandığınızda beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Yağlı börekler, çörekler ve salam-sucuk-sosis gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun.

2. Ana öğünlerde hafif beslenin

Sofrada kullandığınız yemek tabaklarınızın boylarını küçültün. Ana öğünlerinizde zeytinyağlı veya baklagilller gibi hafif yenekleri tercih edin, fast-food tarzı beslenmeden uzak durun. Yemekten sonra mutlaka bir tatlı yemek istiyorsanız bu durumu en fazla 2 top dondurma yiyerek çözümleyin.

3. Ara öğünleri kaçırmayın

Ana öğünlerde alınan besinler, vücudun temel enerji ihtiyacını karşılarken, ara öğünlerde alınan besinler ise kan şekerini dengelemeye ve açlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle ara öğünlerde sizi tok tutacak lifli besinler, yulaflı taze meyveli müsli, taze meyve, iç ceviz, çiğ fındık ve badem tercih edebilirsiniz.

4. Yemeğinizi yavaş yiyin

Beynimiz ile midemiz, biz yemek yerken iş birliği yaparlar. Besinlerin midemiz tarafından karşılanması ile beynin doyma merkezinin uyarılması arasında ortalama 25 dakika gibi bir süre geçer. Bu nedenle yemeğinizi yemek için kendinize vakit ayırın ve yavaş yavaş yiyin. Bu şekilde aynı zamanda şişkinlik, hazımsızlık, yanma gibi şikâyetlerin de önüne geçmiş olursunuz.

5. Karbonhidratı sınırlayın

Tatil sonrası hedef kilo vermek olsa da bunu sağlıklı bir şekilde yapmak önemli. Bu nedenle karbohidrat içermeyen diyetlerden uzak durun. Genellikle yemeklerin en büyük eşlikçisi birer karbohidrat deposu olan ekmek, pilav ve makarnadır. Pilavı ve makarna yerine ölçüyü kaçırmamak koşulu ile bulgur pilavı, beyaz ekmek yerine de kepekli veya tam buğday ekmeği tüketin.

6. Meyveyi kontrollü tüketin

Meyvelerin içeriğinde bulunan fruktoz, yüksek glisemik etkiye sahip olan ve vücut tarafından çabucak sindirilip kana karışan bir şeker türüdür. Fazla tüketilmesi kan şekerinde yükselmeye ve sık acıkmaya neden olarak kilo verme sürecini olumsuz etkiler. Bu nedenle içeriğinde özellikle bol su ve lif bulunan karpuz, şeftali, avokado, elma, muz gibi taze meyveleri porsiyon kontrolü yapmak şartı ile günde 2-3 kez tüketin.

7. Bol su için

Metabolizma için hayati bir önemi olan suya olan ihtiyacımız sıcak yaz aylarında çok daha artar. Ayrıca su, vücuttan ödem atılmasına yardım eder. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması ve tokluk hissi vererek açlıkla başa çıkabilmek için her gün en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.

8. Düzenli egzersiz yapın

Hem genel sağlık hem de kilo kontrolü için olmazsa olmalardan biri de düzenli şekilde egzersiz yapmak. Bu nedenle haftada en az 4-5 gün, orta tempolu yürüyüşler veya yüzme, bisiklete binme, zumba gibi hareketli dansları içeren egzersizler yapın. Bu şekilde hareket etmek hem kilo kontrolüne yardım edecek hem de iştahınız üzerinde negatif etki yaparak size fayda sağlayacaktır.

Kaynak: İHA