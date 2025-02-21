Brezilya, iPhone alım gücünde en son sırada yer alırken, burada bir asgari ücretli maaşının sadece yüzde 26’sını harcayarak telefonu alabiliyor. Diğer taraftan Avustralya ve Lüksemburg gibi ülkelerde, asgari ücretle çalışanlar maaşlarıyla birden fazla iPhone 16e alabiliyor.

Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de iPhone alım gücü oldukça yüksek. Peki ya Türkiye'de durum nasıl? Apple’ın yeni iPhone 16e modeli, 28 Şubat itibarıyla birçok ülkede satışa çıkacakken, fiyatlar ve alım gücü arasındaki uçurum dikkat çekiyor.

Türkiye, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke olarak öne çıkıyor ve asgari ücretle çalışanların bu telefona ulaşması zor görünüyor. Türkiye’deki asgari ücret, 22.105 TL yani 607 dolar olarak belirlenmişken, iPhone 16e’nin fiyatı 1.321,2 dolar. Bu da, Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşının sadece yüzde 48’ini harcayarak telefonu alabileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle, iPhone 16e sahibi olabilmek için 2,5 ay boyunca maaşını biriktirmesi gerekiyor.

Brezilya da, iPhone 16e’nin pahalı olduğu ülkelerden biri olmasının yanı sıra, asgari ücretlilerin en zor erişebildiği ülkelerden biri. Buradaki bir asgari ücretli, 264,9 dolarlık maaşıyla telefonun sadece yüzde 26’sını alabiliyor. Meksika ve Çin gibi ülkelerde de alım gücü düşük seviyelerde. Çin’deki asgari ücret 370,2 dolar civarındayken, iPhone 16e burada uygun fiyatlı olsa da bir asgari ücretli maaşıyla sadece telefonun yüzde 60’ını alabiliyor.

Öte yandan, Avustralya’daki durum çok daha rahat. Burada asgari ücret 2.527 dolar ve iPhone 16e’nin fiyatı 635,6 dolar. Bir asgari ücretli maaşıyla tam 3,97 adet iPhone 16e alabiliyor. Avrupa’da ise Lüksemburg, asgari ücreti 2.752,4 dolar ile iPhone 16e’nin rahatça alınabildiği ülkeler arasında yer alıyor.

Lüksemburg’daki bir asgari ücretli, maaşıyla 3,8 adet iPhone 16e alabilirken, Almanya’da 3,09, Hollanda’da 3,05, Belçika’da 2,89 ve Fransa’da 2,51 adet alabiliyor. Apple’ın resmi fiyatlarına göre, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke Türkiye. Türkiye’de 128 GB’lık model 47.999 TL’den (1.321,2 dolar) satışa çıkacak. Türkiye’yi, 1.013 dolarlık fiyatıyla Brezilya takip ediyor. Özetle, bazı ülkelerde asgari ücretle çalışanlar iPhone 16e’yi rahatlıkla alabilirken, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde bu telefon, asgari ücretliler için büyük bir lüks olmaya devam ediyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi