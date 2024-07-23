Serinletici içeceklerin tadını çıkartmak için yaz ayları harika. Ancak yapılan tercihler ise çok önemli. Vücut sıvı dengesini korumak için su en önemli içecektir. Bunun yanında yapılan sağlıklı içecek tercihleriyle hem vücut serinletme hem de sağlıklı beslenme süreci de desteklenebilir. Çakmak Erdem Hastahanesi’nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Öztürk, bu doğrultuda kişilere evde yapılabilecek sağlıklı ve serinletici yaz içecek tarifleri verdi.

“Ispanak, avakado, badem sütü, muz ile smoothie hazırlayabilirsiniz”

Hazır içecekler yerine taze meyvelerden yapılmış smoothilerin tüketilebileceğini belirten Uzm. Dyt. Öztürk, “Bu vesileyle daha sağlıklı ürünler tercih edilmiş olunur. Örneğin; ıspanak, avakado, badem sütü, muz ile hazırlanmış bir smoothie hem şeker oranı bakımından düşük hem de sizin için doyurucu bir ürün olacaktır. Aynı şekilde şeker içeriği olarak düşünüldüğünde limonata ve buzlu çay içeceklerinde basit sofra şekeri kullanmak yerine içine bal, hurma özü ekleyebilirsiniz. Bu şekilde doğal tatlandırıcı kullanmış olursunuz” önerisinde bulundu.

“Şeker, uzun vadede bel çevresinde yağa neden olabilir”

“Şekerli içeceklerin tüketiminin zararları uzun süre sonrasında ortaya çıkabilir” diyen Uzm. Dyt. Öztürk, “İnsülin direnci, diyabet, metabolik sendrom gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Aynı şekilde obezite, bel çevresinde yağ gibi sorunlarla karşımıza çıkabilir” dedi.

“Karpuz ve kavunu kullanarak içecek yapabilirsiniz”

Uzm. Dyt. Öztürk verdiği iki tarifi şöyle anlattı:

“Birincisi; yaz aylarının sevilen meyvelerinden karpuz ve kavun ile yapılacak bir içecek olabilir. Bunun için 2-3 üçgen dilim dondurulmuş karpuz ve kavunu taze nane yapraklarıyla blenderdan geçirin. Ardından içine maden suyu ekleyerek buz küpleri ile tüketebilirsiniz.”

“İkinci tarifimiz ise yeşil çaylı limonata. Bunun için de aynı şekilde; iki su bardağı su, limon rendesi ve çubuk tarçını kaynatın. Ardından içine yeşil çay ekleyip demleyin. Soğumaya bırakın. Sonra da limon suyunu ekleyin. Aynı şekilde buz küpleriyle tüketin. Bunu da tatlandırmak isterseniz iki tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.”

“Yeşil çaylı limonata tarifinin zayıflama sürecinde olan kişiler için de ideal seçenek”

Yeşil çaylı limonata tarifinin zayıflama sürecinde olan kişiler için de ideal bir seçenek olduğuna değinen Uzm. Dyt. Öztürk, “Bunları tüketirken porsiyon kontrolü de önemlidir. Karpuz, kavun sağlıklı evet ancak kontrollü şekilde tüketilmelidir. Yaptığınız bu tarifler antioksidan açısından da zengindir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA