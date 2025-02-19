Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşmada Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak.

Liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, 6 puanlık avantajını korumayı hedeflerken, Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Dev derbi öncesinde futbol otoriteleri ve taraftarlar çeşitli tahminlerde bulunurken, yapay zeka da karşılaşmayla ilgili olası tahminde bulundu.

Yapay zekaya göre;

"Unutma ki derbilerde her şey olabilir!

Olası Skor Tahminleri:

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe (%30 olasılık)

(%30 olasılık) Galatasaray 1-1 Fenerbahçe (%25 olasılık)

(%25 olasılık) Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (%20 olasılık)

(%20 olasılık) Galatasaray 2-0 Fenerbahçe (%15 olasılık)

(%15 olasılık) Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (%10 olasılık)

Galatasaray’ın ev sahibi avantajı ve son haftalardaki formu nedeniyle bir adım önde görünse de, Fenerbahçe'nin deplasmanda sürpriz yapma potansiyeli yüksek."

Kaynak: HABER MERKEZİ