Börülce nedir, kuru börülcenin faydaları nelerdir?

Sağlık için çok faydalı ve lezzetli bir gıda olan börülce, sindirimi kolay bir hale getirmesinin yanı sıra uyku problemlerine, şeker hastalığına iyi gelir. Börülce, kalbi korur ve vücudu zararlı maddelerden arındırır, cildi güzelleştirir, kilo vermeye yardımcı olur ve kan dolaşımını hızlandırır. A vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, selenyum, sodyum, çinko, bakır, fosfor, vb. dahil olmak üzere hemen hemen vücut için gerekli tüm vitamin ve mineralleri içerir.

Yaşlanmayı önler

Börülce, A ve C vitamini, antioksidan yönünden oldukça zengindir. Tüm bunlar cilt için çok iyidir, cildin yaşlanmasından sorumlu mikropları öldürür, ölü deri hücresini onarır. Cildi gençleştirir, temiz, sağlıklı ve pürüzsüz tutar. Börülcenin anti-oksidatif özellikleri; kırışıklıklar ve lekeler gibi çeşitli yaşlanma belirtilerini de yok eder.

Kötü kolesterolü düşürür

Börülce, yüksek miktarda çözülebilir lif ve protein içeriği aracılığıyla vücuttaki kötü kolesterolü düşürmeye yarar. Börülce içindeki fitosterol, kandaki iyi kolesterolü korumaya yardımcı olmaktadır. Börülcenin tüketimi kalp ve vücut sağlığınızı koruyabilir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Börülce, vücudun toksinleri ve gereksiz yağları temizlemesine kolaylık sağlayan lif yönünden zengindir. Börülce gibi lifli besinlerin kişiyi uzun süre tok tutarak zayıflamasında etkisi oldukça fazladır.

Cildi güzelleştirir

İyi bir protein kaynağı olmak, cildin ölü cildi onarması çok iyidir. Cildi güzelleştirir sağlıklı ve göz alıcı tutar.

Saç dökülmesini önler ve saçların uzamasına yardımcı olur

Börülce, protein yönünden zengin olmasıyla saç dökülmesini engellemeye yardımcı olabilir. Börülce, her insanın yaşadığı saç dökülmesi probleminin ortadan kalmasında etkili rol oynar. Börülcede bulunan protein, saç telini kökünden korumak için mühim bir bileşendir. Börülcenin tüketimi vücuda protein sağlar ve saçı güçlendirmeye yardımcı olmaktadır ve bunun bunun yanında saç uzamasını destekler. Börülce ile saçlarınızın büyük ölçüde uzamasını kolaylaştırabilirsiniz. Dolayısıyla, düzenli börülce tüketimi vücudumuzdaki protein miktarını arttırıp, saç dökülmesini önler, saçların sağlıklı ve bi hayli hızlı uzamasına yardımcı olabilir.

Şeker hastalığına iyi gelir

Börülcenin üstte sözü edilen özellikleri dışında diğer bir faydası da diyabetik hastalar için şeker düzeysini kontrol etmeye de yardımcı olması da sayılabilir. Çözünür lif, kanda bulunan fazla şeker miktarını emer ve şeker hastasıysanız beslenme düzeninizde börülce bulunması çok iyi olacaktır.

Çözünür lif yönünden zengin olması börülcenin diyabetik durumlar için şifa olmasını sağlar. Kan şekeri düzeylerini düzenler ve diabetes mellitustan korunmanıza yardımcı olabilir.

Mideye iyi gelir

Börülcenin mide içinde güzel güce sahip olduğu bilinmektedir. Mide, pankreas ve dalak problemleri yaşayan bireylerin düzenli börülce tüketimi yararlı olacaktır.

Vücudu enfeksiyonlardan korur

Börülcenin antioksidan yönünden zengin olması vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Börülcenin düzenli kullanımı vücudun sağlığı ve enfeksiyonlardan korunmak için mühimdir.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisine yardımcıdır

Börülce B1 vitamini (tiazin) bolca içermesi kalbin muhafaza edilmesina büyük bir role sahiptir. Bu vitamin, kalp yetmezliğini aktif olarak önler ve kalbin ventriküllerini kontrol eder. Dahası, börülcede bulunan çeşitli flavonoidler, iltihabı azaltır ve normal kalp çalışmasını korur. Lifler bunun bunun yanında vücuttaki kolesterol dengesinde mühim bir rol oynar: kalp krizi, felç ve bunun bunun yanında atardamarlardaki plak oluşumunu engelleyebilir.

Börülce, vücudun çeşitli kalp ve damar sorunlara karşı savaşmasına kolaylık sağlayan ikincil metabolitler flavonoidler içerir. Börülcenin düzenli tüketimi vücudunuzu çeşitli kalp hastalıklarına karşı savaşmasına yardım eder.

Kaynak: Haber merkezi