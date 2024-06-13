Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kiraz, serinletici tadı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle sofraları süslüyor. Fakat her şeyde olduğu gibi kirazın tüketiminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Kirazın yararları ve olası zararları nelerdir, İşte detaylar...

1. VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSUDUR

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye denk gelmektedir. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de oldukça yüksektir.

2. GUT HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ETKİNDİR

Vatandaşlar arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe neden olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları, Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

3. VÜCUTTAN NİKOTİN ATAR

Sigara tüketen kişilerde nikotin hızlı bir şekilde akciğerlere ulaşıp kana karışır. Nikotin, bağımlılık yapan keyif veren bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasına yardım eder ve içeriğinde ki flavonoidler sayesinde hücre duvarının zarar görmesinin önüne geçerek vücutta bulunan zehri temizler.

4. BÖBREK DOSTU

Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

5. KAN BASINCINI DÜZENLER

Kiraz, kan basıncını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olur.

6. BEYİN İÇİN FAYDALIDIR

Kiraz tüketimi beyin için oldukça iyi bir meyvedir. Bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca hafızanın gelişmesinde yardımcı olur. Diyete kirazın dahil edilmesinin, kişinin Alzheimer hastalığının semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur.

KİRAZIN ZARARI VAR MIDIR?

Birçok hastalığa iyi gelen ve sağlığa oldukça faydaları olan kirazın belli bir zararı bulunmamaktadır. Ancak kararında tüketmek gerekmektedir. Kirazda şeker oranı yüksek olduğu için fazla tüketmek şeker hastalığı bulunan bireylere zarar verebilir. Ayrıca bağırsak fonksiyonlarını etkileyen kiraz aşırı tüketildiğinde midede sorunlara ve ishale neden olabilir.

Kaynak: Haber merkezi