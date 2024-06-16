Antioksidan Zenginliği: Yeşil çay, yüksek miktarda antioksidon içermektedir ve böylelikle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu özelliğiyle kanser riskini azaltabilir.
Kalp Sağlığını Destekler: Yapılan araştırmalar neticesinde düzenli yeşil çay tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini göstermektedir. LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir.
Metabolizmayı Hızlandırır: Yeşil çayın içerdiği kateşinler, metabolizmayı artırarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu özellik, yağ yakımını destekleyerek obeziteyle mücadelede işe yarayabilir.
Beyin Fonksiyonlarını İyileştirir: Yeşil çay içerdiği kafein ve amino asitler sayesinde, zihinsel uyanıklığı artırabilir, dikkat ve odaklanma yeteneğini güçlendirebilir.
Diyabet Riskini Azaltabilir: Yeşil çayın kan şekerini düşürücü etkileri olduğu ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceği gözlemlenmiştir.
Anti-enflamatuar Özellikler: Vücuttaki iltihabı azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle genel sağlığı destekleyebilir.