Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 19’a çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 12 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor’u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 84 yaptı ve liderliğine devam etti. Ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı. Aslan son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.