Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 kaldı ve zirvede puanları eşitleme fırsatını kaçırdı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı lacivertliler, ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 15 galibiyet ve 8 beraberlikle puanını 53 yaptı ve sarı kırmızılı ekibin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde düşme hattında bulunan Kasımpaşa ise 20 puanla 16. sırada kaldı.

Maçtan Önemli Dakikalar

1' Maç başladı.

14' Fenerbahçe gole yaklaştı! Marco Asensio, orta alanda kaptığı topla rakip kaleye hareketlendi. İspanyol yıldız, sol taraftan ceza sahasına giren Musaba'yı gördü. Gelişine kaleyi düşünen Musaba'nın şutu üstten auta gitti.

15' Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı! Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Diabate, karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

59' Fenerbahçe tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın ceza sahasına ortasına hareketlenen Talisca'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+6' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Nene'nin yay üzerine yaptığı ortaya gelişine vuran Asensio, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.

90+11' GOL! Kasımpaşa eşitliği yakaladı! Allevinah, attığı golle konuk ekibe 1-1'lik beraberliği getirdi.