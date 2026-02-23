Lübnan Premier Ligi takımlarından Nejmeh'in Türk teknik direktörü Engin Fırat, Beyrut temsilcisindeki görevine başlayış sürecinden hedeflerine dair birçok konu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

'Takımın netliğe, lidere ve enerjiye ihtiyacı vardı'

Doha'da bulunduğu esnada Nejmeh Kulübü Başkanı Rami Bitar'dan telefon aldığını dile getiren Fırat, 'Bir Katar kulübüyle görüşmeler yapıyordum, aynı zamanda bir Afrika milli takımıyla ilgili bir proje üzerinde de temas halindeydim. Sonra telefonum çaldı. Üstelik sıradan bir arama değildi. Arayan kişi, eski dostum ve Nejmeh Kulübü Başkanı Rami Bitar'dı. Uzun yıllardır tanıdığınız biri aradığında ilk cümleden anlarsınız. Bu 'Nasılsın?' konuşması değil, 'Gel, yardım et' konuşmasıdır. Takım iyi gitmiyordu. Ligde liderin 10 puan gerisindeydiler ve 3. sıradaydılar. Nejmeh gibi büyük bir kulüpte bu sadece bir tablo meselesi değildir. Şehirde hissedersiniz, tribünde hissedersiniz, antrenman sahasında hissedersiniz. Takımın netliğe, lidere ve enerjiye ihtiyacı vardı' ifadelerini kullandı.

'Bazı kararlar sadece kariyer hesabıyla verilmez'

Engin Fırat, dostluğa gerçekten inandığını ve karar sürecinde bunun da etkili olduğunu belirterek, 'Dostluk zor zamanda belli olur. Rami eski bir dostum. Bana güvenip aradıysa, benim de karakterimle cevap vermem gerekiyordu. Bazı kararlar sadece kariyer hesabıyla verilmez; vicdan ve sadakatle de verilir. Sonunda tamam dedim çünkü iki şeye inandım. Birincisi, yardım edebileceğime. İkincisi de Nejmeh'in sıradan bir kulüp olmadığına. Bu kulüp tarih, kimlik ve sorumluluktur' şeklinde konuştu

'İlk işimiz; düzen, netlik, tempo ve detaylara odaklanmaktı'

Sezon ortasında bir takımın başına geçmenin zor olduğuna değinen 55 yaşındaki teknik adam, 'Sonuçlar kötü olunca herkes bir şeyler değişsin ister. Futbolda alışkanlık var. Bizim ilk işimiz; düzen, netlik, tempo ve detaylara odaklanmaktı. Dramayla değil, disiplinle. Kısa sürede futbolu baştan icat edemezsiniz. Ama bir takımı kısa sürede toparlayabilirsiniz, organizasyonu güçlendirirsiniz, belirsizliği ortadan kaldırırsınız, mentaliteyi doğru yöne çevirirsiniz. Büyük kulüplerde sorun çoğu zaman yetenek değil; istikrar ve inançtır' cümlelerine yer verdi.

'Oyuncular bu meydan okumayı kabul etti'

Fırat, kısa sürede iyi sonuçlar almaya başladıklarını aktararak, 'Çünkü oyuncular bu meydan okumayı kabul etti. Geldiğimiz günden bu yana şu ana kadar tüm maçlarımızı kazandık, kupa finaline çıktık ve ligde 2. sıraya yükseldik. Bu işler sadece konuşmayla olmaz. Her gün yapılan çalışma, disiplin ve birliktelikle olur' diye konuştu.

'İki kupayı birden hala kazanabilecek tek takımız'

İki kupayı da alma ihtimalinden bahseden tecrübeli teknik direktör, 'Biz şu anda iki kupayı birden hala kazanabilecek tek takımız. Bu bir slogan değil, gerçek. Ama şunu da net söyleyeyim; yapabilir olmak, kolay olacak anlamına gelmez. Tam tersine baskı artar, hata payı azalır. Her maçı yeniden kazanmak zorundasınız. Bunu mümkün kılan çalışmak ve inanmak. İnsanlar 'momentum' der, 'hava yakaladık' der. Güzel ama rahatladığın an o hava biter. Biz her hafta yeniden hak etmek zorundayız; konsantrasyonu, açlığı, birlikteliği. Zor, evet. Ama mümkün. Mümkünse, benim işim bu ihtimali gerçeğe çevirmek için takımı sınırına kadar zorlamak' dedi.

'Nejmeh, insanıyla yaşayan bir kulüp'

Nejmeh'in büyük bir taraftar topluluğu olduğuna dikkat çeken Engin Fırat, 'Daha ilk günden hissediyorsunuz. Bu kulüp insanlar için sadece futbol değil. Bu yüzden biz de daha sorumlu olmak zorundayız. Taraftar bu kadar bağlıysa, mazeret istemez. Sahada savaşan, kulübü gururla temsil eden bir takım ister. Benim görevim, bunu her gün inşa etmek. Bu baskı da oluşturuyor elbette. Ama baskı düşman değildir; baskı bir ayrıcalıktır. Kimse umursamıyorsa baskı da olmaz. Nejmeh'te herkes umursuyor. Hem de çok' açıklamasını yaptı.

'Beyrut güzel bir şehir'

Fırat, Beyrut'un güzel bir şehir olduğunu da söyledi. Engin Fırat, 'Kolay bir şehir değil belki ama kültürü, duygusu var. Futbol burada ürün gibi değil, gerçek bir yaşam parçası. Sokakta yürürken bile insanların kulüplerini neden bu kadar sevdiğini anlıyorsunuz. Beyrut'un tarihi var. Nejmeh de bu tarihin bir parçası' değerlendirmesinde bulundu.

'Mücadelenin tam ortasındayız'

Nejmeh Teknik Direktörü Engin Fırat, disiplinli bir çalışmayla yarışmacı bir takım kimliğine bürüneceklerinden söz ederek, 'Dostluk arayınca telefonu açarsınız. Sonra da yarın yokmuş gibi çalışırsınız. Biz buraya konuşmaya gelmedik. İnşa etmeye, yarışmaya ve kupaları kovalamaya geldik, disiplinle ve cesaretle. Henüz bitmedi. Mücadelenin tam ortasındayız. Ama şunu garanti edebilirim; ben burada olduğum sürece bu takım çalışacak, inanacak ve her santim için savaşacak. Çünkü Nejmeh gibi bir kulüpte minimum şart budur' diyerek sözlerini noktaladı.