Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini elde ederken, puanını da 7’ye çıkardı.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü İstanbul’da İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak.