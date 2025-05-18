Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 25. kez zafer yaşadı. Ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alan Aslan, aynı zamanda Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk ekip oldu.



Üst üste 3. şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve rekorlar kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 3. defa şampiyon oldu. Cimbom, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Aslan, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ise üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada sol tarafta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Osimhen’in çapraz pozisyondan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Kartal Kayra, orta sahada Sara’dan kaptığı topta pasını bekletmeden sağ kanattan savunmanın arkasında sarkan Ramazan Civelek’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.

26. dakikada Sara’nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Osimhen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Kayserispor’un kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta gönderilen hatalı hava topunu Torreira, kafayla ceza yayı çizgisi üzerinde olan Barış Alper’e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira’nın rakiplerini çalımladıktan sonra hafif sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.

85. dakikada sol kanatta Osimhen’in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Morata, kaleci Bilal Bayazit’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0



Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai (Przemyslaw Frankowski dk. 71), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 71), Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Berkan Kutlu dk. 82), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 63), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dries Mertens dk. 81), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Carlos Mane dk. 66), Majid Hosseini, Joseph Attamah (Mehmet Eray Özbek dk. 75), Lionel Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 75), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia (Julian Jeanvier dk. 66), Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Victor Osimhen (dk. 26), Barış Alper Yılmaz (dk. 29), Fernando Muslera (dk. 89 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Roland Sallai, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Fernando Muslara (Galatasaray), Bilal Beyazit (Kayserispor)