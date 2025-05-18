Okul öğrencilerinden Ela Mutlu, 17-18 Mayıs tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Karate Türkiye Şampiyonası’nda 52 kg kumite kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye birincisi oldu.

İstaş Kentaş Ortaokulu tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

“Okulumuz öğrencisi Ela Mutlu 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak’da yapılan Okul Sporları Yıldız Kızlar Karate Türkiye Şampiyonasında 52 kg da kumite dalında tüm rakiplerini yenerek TÜRKİYE BİRİNCİSİ olmuştur. Öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen antrenörleri, öğretmenleri ve ailesine teşekkür ederiz. O birincilik İnegöl’e gelecek demiştik.”