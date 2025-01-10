Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Araban ilçesinin kırsal Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Garip Koca'nın kullandığı 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, 70 yaşındaki sürücü Garip Koca ve yanında bulunan 71 yaşındaki eşi Gülüş Koca traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.