Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Kolçelik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul G. yönetimindeki 07 BOH 271 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, aracın motor bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.