İstanbul Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısı tadilat esnasında kaydı. O esnada binanın önünde kimsenin olmaması faciayı önlerken, çatısının kaydığı bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.00’da Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının tadilatı esnasında demir direk çöktü. Direğin çökmesi ile çatıdaki parçalar sokağa savruldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu belediye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıdan parçaların düştüğü sırada binanın önünde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çatının çökmesiyle ortaya çıkan görüntü havadan görüntülendi.