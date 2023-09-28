Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin el emekleriyle ürettiği ürünler El Sanatları Sergisi’nde görücüye çıktı. Eğitmen ve kursiyerlerin ürünleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi El Sanatları eğitmenleri ve kursiyerlerinin yıl boyu yapmış olduğu el emeği ürünleri için sergi açılışı düzenledi. Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı bahçesindeki serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Korkmaz Yiğit, Kadın Koordinasyon Merkezi eğitmenleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Birbirinden farklı tasarımların yer aldığı sergide yöresel el nakışları, mandala, çanta, resim, çocuklar için amigurumi bebekleri ve sıfır atık ürünleri büyük ilgi gördü.

“Amacımız kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve ürettikleri ürünü istihdama dökmektir”

‘El Sanatları Sergisi’nde ürünlerini sergileyen kadınlara yönelik konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa’da kadınlarımızla Türkiye Yüzyılı başlıyor. Hayırlı olsun. Bugüne kadar bu yolculukta bizimle yürüyen tüm kadınlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2014 yılında göreve geldiğimizde Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak ilk attığımız adım Kadın ve Aile Müdürlüğü hizmetlerini kurmak oldu. Özellikle bu şehrin değişimini dönüşümü biz kentsel dönüşümle yaparken esas yaşamımızı ve zihinlerdeki saplantıları kadınlarımızla geliştiriyoruz. Bu anlayışla kadınlarımızla başlatmış olduğumuz bu serüveni kültür sanat ve spor dallarında kadınlarımızın öncülüğüyle aslında toplumdaki uzlaşmayı da yaygınlaştırdık. Amacımız kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve ürettikleri ürünü istihdama dökmektir. Kadın girişimcilerin dönüşümünü istihdama çeviren lokomotif bir güç olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihinde kadın girişimcilere ve kadınlara yapılan hizmetlerin en büyük desteği ve en büyük kıymeti veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olan kurslar ve biz bütün kadınlara yönelik çalışıyoruz”

48 yıllık öğretmen olan ve Kadın Koordinasyon Merkezinde öğretmenlik yapan Nurhan Üstünol, “Bu gördüğünüz ürünler bütün öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin hazırladığı ürünler. Yöresel el nakışlarından, sıfır atıktan, iğne oyası, el nakışları, kasnakta pul boncuk işleri, porselen boyama, hat sanatı gibi bütün branşların uygulandığı kurs merkezlerimiz var. Bunlar Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olan kurslar ve biz bütün kadınlara yönelik çalışıyoruz. Bunlara hem meslek kazandırmak hem de ürünlerini satarak aile bütçelerine, ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda başarılı olan öğrencilerimizi de öğretmenliğe yönlendiriyoruz ve bizim gibi belediyelerde öğretmenlik yapan öğrencilerimiz de var. Biz yıllık olarak 10 bin öğrenciye halk eğitimden onaylı, Milli Eğitimden onaylı sertifika vererek öğrenci mezun ediyoruz. Ve bunların birçoğu da yaptığı ürünleri Gaziosmanpaşa’nın satış ofisleri var, orada satıyorlar ve kendilerine gelir sağlıyorlar. Aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar“ dedi.