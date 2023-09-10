Tıp dünyasında soğuk algınlığı halk arasında boğazların üşütülmesi olan solunum yolları enfeksiyonu, üst solunum yollarını etkileyen virüslere bağlı olan bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ve nezle hemen hemen aynıdır. Ancak aralarında ufak farklar vardır. Öncelikle her ikisi de üst solunum yolları enfeksiyonudur. Ancak soğuk algınlığı boğazları etkilerken, nezle burnu etkilemektedir.

Nezlede de soğuk algınlığında da ortak bulunan belirtiler vardır. Her ikisinde de burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, hafif derecede öksürük ya da boğazda yanma, boğaz ağrısı gözlerde kızarıklık ve gözlerin sulanması gibi belirtiler görülmektedir. Bu şikayetler ortalama olarak 1 hafta sürmekte ve hastanın yatmasına gerek kalmamaktadır. Nezle ve soğuk algınlığı genel olarak ayakta atlatılabilmektedir. Şiddetli öksürük, baş ağrısı, halsizlik, balgam ve ayağa kalkamama, göz açamama gibi belirtiler nezle ve soğuk algınlığının belirtileri değildir.

Nezle ve grip Arasındaki Fark Nedir? Halk arasında bir anket yapılsa grip ve nezle mi birbirine benzer yoksa nezle ve soğuk algınlığı mı diye sorulsa büyük çoğunluk grip ve nezlenin birbirine benzediğini söylemektedir. Ancak benzeme yoğunluğuna bakarsak nezle ve soğuk algınlığı birbirine daha çok benzerken grip ve nezlenin arasında önemli farklar bulunmaktadır. En basitinden ateş gripte görülürken, nezle ve soğuk algınlığında ateşe rastlanmamaktadır.

Nezle de grip de virüs sonucu meydana gelmektedir. Ancak nezlede üst solunum yolları enfeksiyonu yalnızca üst solunum yollarını etkilerken, gripte yalnızca üst solunum yolları etkilenmez, vücudun her bölgesi etkilenmektedir. Halk arasında vücudum kırılıyor deyimi tam olarak da gribe uygundur. Eğer ki vücudunuz kırılıyorsa siz gripsiniz. Çünkü gripte ateş olur, öksürük olur, baş ağrısı ve özellikle halsizlik olur. Kalkıp bir bardak su almak dahi size eziyet gelecek derecede halsizleşirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse grip daha şiddetli bir enfeksiyonken ve yatağa yatıran bir enfeksiyonken, nezle daha hafif atlatılan ve ayakta geçirilen bir enfeksiyondur.

Hamilelikte Nezle ve Soğuk Algınlığı Tedavisi

Nezle, soğuk algınlığı ve gribe karşı antibiyotik tedavisine başvurulmaz. Çünkü bu hastalıklar virüs kaynaklıdır ve antibiyotiklerin virüse etki eden görevleri bulunmamaktadır. Bu nedenle nezle ve soğuk algınlığında boş yere antibiyotik kullanmanın hiçbir faydası yoktur. İyileşmenize hiçbir katkı sağlamayacağı gibi gösterebileceği yan etkilerde sizin daha çok halsiz düşmenize sebep olacaktır.

Soğuk algınlığı ve nezle tedavisi antibiyotiklerle değil özellikle ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla yapılmaktadır. Ancak bunun yanı sıra bu hastalıklarda bol sıvı almanın önemi ayrıca fazladır. Bunun için sıvı alımınızı artırmalı, bol vitaminli özellikle C vitaminle besinler tüketmelisiniz. Hastayken meyve tüketmeniz oldukça faydalıdır. Vitamin takviyesi almanız da sizin iyileşmeniz için önemli bir role sahiptir. Gerektiğinde vitamin takviyesi almaktan kaçınmayın. Ancak vitamini haddinden fazla almanızda hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü vücut vitaminin fazlasını depolamaz atar.