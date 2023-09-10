Gebelik ne kadar zorlukları olsa da çok keyifli geçen bir süreçtir. Her anne adayı bu süreçte bazı zorluklar çekecektir. Ancak sonunda bebeklerini kucaklarına aldıkları zaman tüm çekilen sıkıntıları unutacaklardır. Gebelik oldukça hassas bir süreçtir Bireyler bu süreçte yediklerine içtiklerine dikkat etmelidir. Bazı besinler gebelik için oldukça faydalı iken bazı besinler çok zararlıdır. Ancak gebelik döneminde besin seçerken, çevreden duyulan söylentilere kulak asılmamalıdır ve mutlaka uzman bir doktora giderek ondan alınan bilgiler doğrultusunda hareket edilmelidir. Gebelik sürecinde annenin tükettiği tüm besinler bebeği etkilemektedir. Bu nedenle çok sağlıklı beslenmek gerekmektedir.

Gebelikte Uzak Durulması Gereken Yiyecekler

Gebelik sürecinde tüm zararlı alışkanlıklar terk edilmelidir çünkü sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklar bebeği çok olumsuz etkilemektedir. Bebekte kalıcı hasara dahi neden olabilmektedir. Bu nedenle gebelik sürecinde asla sigara ve alkol tüketilmemelidir. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına almak isteyen anne adayları sigara ve alkolden mutlaka uzak durmalıdır. Gebelik sürecinde et yerken çok dikkat etmek gerekmektedir. İyi pişmemiş etlerden uzak durulmalıdır. Tüketilecek etler güvenilir bir kasaptan alınmış taze etler olmalıdır. Sushi gibi çiğ etlerden de uzak durulmalıdır.

Gebelik döneminde kafein alınmamalıdır. Özellikle ilk 3 ay kola ve kahve gibi içecekler tüketilmemelidir. Meyve çayları da bu dönemde risk taşımaktadır çünkü bebek için zararlı olabilmektedir. Özellikle de adaçayı kasılmalara yol açabilmektedir. İçerisinde çokça katkı maddesi bulunan paket gıdalar bu dönemde tercih edilmemelidir. Gebelikte balık tüketirken de çok dikkatli olmakta fayda vardır çünkü bazı balıklar gebelikte sorunlara yol açabilmektedir. Yapısında bolca cıva barındıran balıklar bu dönemde bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle balık seçerken özen göstermek gerekir. Haftada iki kere balık tüketmek uygundur.

Hamilelik döneminde diyet ürünlerden uzak durulmalıdır. Bu ürünler bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine daha az kalorili yiyecekler tercih edilebilir ancak diyet ürünler tercih edilmemelidir. Hamilelik döneminde meyve suyu içilmemelidir çünkü meyve sularının içerisinde tatlandırıcı bulunmaktadır ve bu da sağlık için zararlıdır. Bu nedenle daha doğal içeceklere yönelmekte fayda vardır. Hamilelik döneminde zararlı olan yiyeceklerden biri de çiğ köftedir yalnızca çiğ köfte değil etin çiğ olan tüm türleri bu dönemde asla tüketilmemelidir.

Gebelik döneminde cipslerden de biraz uzak kalmakta fayda vardır çünkü cipslerin içerisinde kanserojen maddeler bulunmaktadır ve annenin yediği her şey direkt olarak bebeğe geçtiği için cipslerin içerisindeki kanserojen maddeler bebeklerin sağlığını bozmaktadır. Hamilelik döneminde sakatat yenmemelidir çünkü sakatatlarda çok fazla bakteri bulunmaktadır. Bu da bebeğin sağlığına zarar vermektedir. Bu sebepten dolayı hamilelik döneminde hiç sakatat tüketilmemelidir

Hamilelik döneminde kabuklu deniz ürünleri de yenmemelidir çünkü bu deniz ürünleri zehirlenmeye neden olabilmektedir. Bu nedenle en sağlıklısı hamilelik döneminde uzak durmak olacaktır.