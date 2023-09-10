Gebelikte rahim ağzında bir mukus tabakası oluşur. Bu tabaka bebeği dışarıdan gelecek mikroplardan, enfeksiyonlardan ve dış etkilerden korur. Bu yapı gebelik süresince bebeği koruyarak sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olur. Gebeliğin son zamanlarında doğumun yaklaşması ile birlikte rahimde bazı değişiklikler oluşur. Bu değişikliklere bağlı olarak da bu mukus tabakası düşer. Bu durum nişan gelmesi olarak adlandırılır. Nişan gelmesinde kimi zaman bu mukus tabakası kanlı bir şekilde düşer. Bu kan kahverengi, pembe ya da kırmızı bir yapıda da olabilir. Nişan gelmesi genellikle iç çamaşırında fark edilir. Fakat bazen de tuvalette görülebilir

Nişan Gelmesi Ne Zaman Olur?

Nişan gelmesi genellikle 36.haftada gelir. Kesin olarak 36.hafta da gelecek demek de doğru olmaz. Çünkü genel olarak bu civarda gelse de bireyden bireye değişiklik gösterir. Bazı zamanlarda anne adayı nişan geldiğinin farkında dahi olmayabilir. Bu nedenle korkulacak bir durum yoktur. Çünkü hamilelik dönemindeki akıntılar arasına karışan nişan gelmesi fark edilmeyebilir.

Eğer hamilelik döneminde 36.haftadan önce akıntı kırmızı renkte gelirse ve gittikçe de artarsa bu durumda hiç vakit kaybetmeden doktora görünmek gerekir. Çünkü bu nişan gelmesi değildir ve kanama olma ihtimali çok yüksektir.

Nişan Gelmesinden Ne Kadar Süre Sonra Doğum Başlar?

Gebelik süreci her kadında farklı ilerlemektedir. Bu nedenle bu süreç ile ilgili konular kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Nişan gelmesinden ne kadar süre sonra doğum gerçekleşeceği de bu şekilde belirsizdir. Her bireyde farklı bir zaman aralığına sahiptir. Ancak şunu söylemek gerekir ki nişan gelmesi doğumun yaklaştığını gösteren belirtiler arasındadır. Kimi zaman nişan geldikten saatler sonra doğum başlayabilir. Ancak kimi zaman da nişan geldikten haftalar sonra doğum gerçekleşebilir. Kesin bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte nişan gelmesi doğumun yaklaştığının habercidir.

Doğumun Yaklaştığını Gösteren Diğer Belirtiler Nelerdir?

Doğumun yaklaştığını gösteren belirtiler arasında en yaygın olarak bilineni suyun gelmesidir. Su gelmesi olarak adlandırılan olay bebeği saran sıvının dışarı gelmesidir. Bu sıvının bulunduğu kese kasılmalara bağlı olarak yırtılır. Doğal olarak da sıvı dışarı akar. Suyun gelmesi ile birlikte bir an evvel doktora gitmek gerekir.

Doğumun yaklaştığını anlamanın bir diğer yolu doğum sancılarıdır.

Bu doğum sancıları, yalancı doğum sancıları ile karıştırılmamalıdır. Düzenli olarak gelen, gittikçe şiddetlenen, dinlenme ya da pozisyon değiştirme ile geçmeyen ağrılar doğum sancıları olarak adlandırılır. Gerçek doğum sancıları kasıkta ve belde hissedilerek sırta kadar yayılır. Ancak yalancı doğum sancıları gerçek doğum sancılarından çok farklıdır. Yalancı doğum sancıları karında hissedilir ve dinlenerek ya da pozisyon değiştirerek geçer. Düzenli aralıklar ile değil düzensiz aralıklar ile hissedilir. Bir ağrıdan ziyade daha çok rahatsız edici kasılmalar şeklindedir.