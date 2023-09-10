Birçok birey yapılan uzun yolculukların bebeğinin etkileyip etkilemediğini merak etmektedir. Öncelikle gebelikte yolculukla ilgili bilinmesi gereken en önemli şey doktor onayıdır. Yolculuğa çıkacak anne adayları mutlaka doktorlarına danışarak bu yolculuğu gerçekleştirmelidir. Gebeliğinde risk bulunan anne adaylarına doktorlar kimi zaman yolculuk onayı vermemektedir. Özellikle de annenin herhangi bir sağlık problemi varsa yolculuklar için sorun teşkil etmektedir. Şeker hastalığı bulunan anne adaylarının yolculuğuna genellikle pek fazla müsaade edilmemektedir. Kan basıncı problemi bulunan anne adayları da yolculuk konusunda bir risk taşımaktadır, fakat genellikle kısa süreli yolculuklara izin verilmektedir. Gebelik dönemindeki yolculuklar genellikle gebeliğin başında yapılmaktadır. Planlanan yolculuklar varsa eğer bu yolculuklar gebeliğin başlangıcında ve ortasında gerçekleştirilmelidir. Çünkü gebeliğin son zamanlarında yolculuk yapılması pek önerilmemektedir Bunun sebebi de erken doğum riskidir çünkü anne adayının yolculuk esnasında doğumu başlayabilir. Buda oldukça riskli bir durumdur. Yardım edecek, bu işten anlayacak kimse bulunmazsa bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelemez ve yaşamını yitirebilir.

Gebelikte Uçak Yolculuğu

Gebelikte uçak yolculuğu normal şartlarda bir sorun teşkil etmez. Ancak hamileliğin son dönemlerinde uçak yolculuğu yapılmamalıdır. Çünkü uçakta doğum başlarsa eğer herhangi bir yardım alma şansı yoktur. Eğer uçağın içinde doktor yoksa durum çok ciddi bir hal alabilir. Çok stresli, çok heyecanlı anne adayları da uçak yolculuklarından uzak durmalıdır. Çünkü uçak içerisinde stres yaşayabilirler. Bu da bebeğe zarar verir hatta erken doğum riskini de taşır.

Günümüzde kullanılan uçaklar oldukça modern şartlardadır. Her uçağın içerisinde kabin basınç ayarı vardır. Bu nedenle anne adayı için uçağa binmenin bir sakıncası olmaz. Fakat anne adayının uçağa binmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekir. Riski gebeliklerde uçak yolculuğu izni yoktur. Özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı

ikiz ya da üçüz bebek beklemek, hamilelik sürecinde dönem dönem kanamalar yaşamak uçak için riskli durumlardır.

Uçağa binmek için gebeliğin 36. haftasını doldurmamış olmak gerekir. Çünkü 36.hafta gebeliğin son dönemlerindendir. Zaten günümüzde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin çoğu 36.haftayı geçen bireylere seyahat izni tanımamaktadır. Bunun sebebi de uçuş esnasında doğumun gerçekleşme riskinin olmasıdır.

Uçak Yolculuğundan Önce Yapılması Gerekenler

Uçak yolculuğu gerçekleştirecek olan bireyler öncelikle doktorlarına danışarak uçağın herhangi bir risk teşkil edip etmediğini öğrenmeleri gerekir. Eğer herhangi bir risk yoksa doktorlarından uçağa binmesinde sakınca yoktur yazılı bir kâğıt almaları gerekir. Çünkü uçağa binerken hava yolu şirketinin çalışanları bu kâğıdı görmek isteyebilir. Uçak yolcuğu başladığında ise eğer uzun süreli bir uçuşsa mutlaka ayağa kalkıp hareket etmek gerekir. Yaklaşık olarak 1 saatte bir ayağa kalkarak biraz yürümek kan dolaşımını çalıştırmaya yardımcı olur. Otururken de germek hareketleri yapılabilir. Böylece sorunsuz ve rahat bir uçuş gerçekleşir.