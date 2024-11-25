Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Gebze Belediyesi’nin üç projesi ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2024 Yılı Olağan İkinci Toplantısı’nda, yarışmada dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. Toplantıya Gebze Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Şerif Canpolat ve Belediye Meclis Üyesi Osman Sezer katılarak ödülleri kurum adına aldı. Birliğe üye olan 30 belediyenin toplam 61 projeyle katıldığı yarışmada, Gebze Belediyesi’nin restorasyonu tamamlanan Tarihi Su Sarnıcı Projesi ile proje süreçleri tamamlanan Tarihi Çoban Mustafa Paşa Hamamı ve Kervansarayı projeleri ödül kazandı.