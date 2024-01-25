Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri şahısların üzerinde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Mustafa Bakkal Meydanı’nda meydana geldi. 25 Ocak Perşembe günü gece saat 00.30’da devriye faaliyetlerini yürüten Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 şahıs üzerinde kaba üst araması gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda; A.E. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, Y.K. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.