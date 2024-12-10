BASKF Başkanı Çetin Yıldız beraberinde ki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Bursa’nın bir spor şehri olduğunu söyleyen Federasyon Başkanı Çetin Yıldız, özellikle alt yapılarda oynayan çocukların eğitimlerinden geri kalmamak adına gece maçları projesini önemsediklerini söyledi.

Bursa’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi en büyük ilçesi olan Osmangazi’de de resmi müsabakaların yapıldığı futbol sahalarında ışıklandırmalar noktasında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “Osmangazi Belediyemizin eğitime verdiği önemi biliyoruz. Bizlerde eğitim çağında ki çocuklarımızın derslerinden geri kalmamalarını istiyoruz. Maçların akşam saatlerinde oynanması, çocuklarımızın eğitimlerini aksatmamaları adına oldukça önemli. Osmangazi sınırlarında ki sahalarımızın ışıklandırmaları oldukça zayıf. Eğer sahalarımızın ışıklandırmalarını güçlendirirsek BASKF olarak alt yapılarda oynayan çocuklarımızın maçlarını uygun saatlere çekmeyi planlıyoruz. Bunu Bursa merkez ve tüm ilçelere yaymak istiyoruz. Sizlerin bize destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler çocuklarımızın sağlıklı alanlarda, eğitimlerinden geri kalmadan spor yapmalarını destekliyoruz. Çok yerinde bir proje. BASKF olarak sizlerden Osmangazi’de ki sahalarımızla alakalı fizibilite çalışması yapmanızı rica ediyorum. Hangi sahalarımız ışıklandırmalar konusunda noksan bir görelim. Sonrasında ise Fen İşleri Müdürlüğümüzle gerekli adımları atmaya başlarız. Osmangazi Belediyesi olarak tüm çocuklarımızın ve amatör spor kulüplerimizin yanındayız. BASKF’nin Bursa amatörüne faydalı çalışmalar yapması da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” diye konuştu.