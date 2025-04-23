İstanbul Valiliği, deprem korkusundan dolayı geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçelerinin, spor salonlarının ve camilerin kullanıma açıldığını duyurdu. Öte yandan Kızılay ve AFAD'ın vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduğu ifade edildi.

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.