Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesinde meydana geldi. Yolda yürürken enek gelen Erdinç Ç. İle Selim C.(36) arasında tartışma çıktı. Tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Erdinç Ç. Elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç