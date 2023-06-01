‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ünlü şefler eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl ilk kez yapılan ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışmasında dereceye giren genç şef adayları, Türkiye’nin tanınmış şeflerinden eğitim aldı.

Eğitime önemli bir destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirerek ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması düzenledi. Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen yarışmada genç şef adayları hazırladıkları yemekleriyle jüriden en fazla puanı almak için ter döktü. 10 okuldan 20 öğrencinin katıldığı yarışmada derece kazanan 6 öğrenci workshop eğitimi kazandı.

GASTRO ARENA

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Gastro Genç Kocaeli Meslek Liseleri Arası Yemek Yarışması’nda ana yemek ve tatlı kategorilerinde dereceye giren öğrenciler İstanbul Bakırköy’de bulunan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın MYK Gastro Arena’da eğitim aldı.

Karamürsel MTAL’den Efecan Özgenç, Gebze Çolakoğlu MTAL’den Yağmur Kaya, Nuh Çimento MTAL’den Nehir Uğurlu, Çayırova Yapı Kredi MTAL’den İkbal Erdağ, Gölcük AKV MTAL’den Aslı Birinci ve Gebze Muallimköy MTAL’den Hilal Nur Genç workshop eğitiminde Dana Tartar-Deniz Mahsüllü Risotto-Taze Vanilyalı Krem Brule yapımını ve mutfak hakkında ipuçlarını deneyimli şeflerin elinden 4 saatlik bir eğitim aldı. Öğrenciler eğitimde öğrenirken hem de keyifli vakit geçirdi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile tanışma fırsatı bulan öğrencilere eğitim sonunda katılım sertifikaları verildi.