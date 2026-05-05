BUÜ Veteriner Fakültesi'nin birinci sınıf öğrencileri için gerçekleştirdiği törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, farklı fakültelerin dekanları, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Gemlik Askeri Veteriner Okul Komutanı Veteriner Albay Murat Dülgar, meslek odalarının temsilcileri ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakülte 3 temel işleviyle öne çıkıyor

Törende açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı işlevlerinin tamamında yüksek performans sergileyen Veteriner Fakültesi'nin müstesna bir konumda olduğunu vurguladı. Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, uluslararası akreditasyon başarısı ve 24 saat hizmet veren hayvan hastanesiyle fakültenin son derece seçkin bir yerde durduğunu ifade etti. Diseksiyon binası inşaatına yeniden başladıklarını ve fakülteye yeni bir uygulama çiftliği kazandırılacağını müjdeleyen Yılmaz, genç hekim adaylarının gözlerindeki ışıltının kendilerine büyük bir umut verdiğini dile getirerek yeni akademik yılın başarılarla dolu geçmesini diledi.

'Hayatın her alanında var olan kıymetli bir meslek'

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise veteriner hekimliğin hayvan sağlığından gıda güvenliğine ve halk sağlığına kadar yaşamın her alanına dokunan stratejik önemine dikkat çekti. Öğrencilerin yarım asırlık bir çınar olan, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla kalitesini tescillemiş Türkiye'nin en köklü fakültelerinden birine adım attıklarını belirten Şenlik, beyaz önlüğün sadece bir kıyafet değil; büyük bir sorumluluk, mesleki vicdan ve etik duruşun simgesi olduğunu hatırlattı. Ailelere, evlatlarının artık kendilerine emanet olduğunu ve beş yılın sonunda donanımlı birer hekim olarak mezun edileceklerinin sözünü veren Dekan Şenlik, öğretim üyelerine de genç meslektaş adaylarına en iyi şekilde rol model olma çağrısında bulunarak konuşmasını tamamladı.

Öğrenci temsilcisinden mesleki vicdan vurgusu

Öğrenciler adına söz alan Veteriner Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Şevval Öz, beyaz önlüğün saflığını koruyan asıl unsurun mesleki vicdan ve etik duruş olduğunu belirterek, bu yolculukta üst sınıflar olarak her zaman yeni arkadaşlarına destek olacaklarını ifade etti.

Tören, protokol üyeleri ve öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.