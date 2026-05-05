TBMM’ye sunulması beklenen yeni kanun teklifiyle, okul kantinlerinde satılacak ürünlere ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen “okul gıdası” logosu uygulamasının bu kez zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenleme kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kantinlerinde yalnızca bakanlık tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satışına izin verilecek.

Bu kapsamda, üzerinde “okul gıdası” logosu bulunmayan ürünler kantinlerde satılamayacak.

Yeni uygulamayla, özellikle yüksek oranda şeker ve yağ içeren gıdaların çocukların erişimine sunulmasının önüne geçilecek. İlk olarak 2019 yılında gündeme gelen ancak 5 kez ertelenen uygulamanın, yeni düzenlemeyle birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kurallara uymayanlara para cezası

Teklifte, düzenlemeye aykırı hareket edenler için yüksek tutarlı idari para cezaları da yer alıyor. Buna göre, un zenginleştirme şartını ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibaresine yer vermeyenlere ise 200 bin TL ceza uygulanacak.

Taslak yalnızca okul kantinleriyle sınırlı kalmıyor. Ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirecek yeni bir etiketleme sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ oranını gösteren renkli uyarılar bulunacak. Ayrıca ekmeklik unlarda da yeni bir zorunluluk getiriliyor.

Tam buğday oranı yüzde 40’ın altında kalan unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması mecburi olacak.