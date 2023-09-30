Gelecek Partisi İnegöl Şube Başkanı Sedat Yavuz, burnundan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat olma kararı aldı. Yavuz, cihangir hastanesi nde bıçak altına yattı.

İnegöl‘de yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Siyasi Parti İlçe Başkanlarından olan Sedat Yavuz, uzun süredir yaşadığı sıkıntıya son vermek amacıyla ameliyat oldu. Son zamanlarda partisinden istifa edeceği şeklinde yorumlar yapılan Sedat Yavuz’un sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi. Yavuz'un bir 1gün hastanede kalmasının ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

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