Ülke genelinde uzun zamandır etkili olan Eyyam-ı Bahur kabusu ülkeden çıkıyor. Yerine ise bu kez mavi kodlu hava dalgası geliyor. İşte detaylar…

Habere göre, Edirne’den Diyarbakır’ kadar tüm ülkeyi saran Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarında sona gelindi. Afrika sıcağı masadan kalkacak ve yerine Balkanlar esintilerinin etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve sağanak yağış, yağmurla beraber ülkeye giriş yapacak.

SALI GİRECEK ÇARŞAMBA FIRTINA ESTİRECEK

Alınan son dakika bilgilerine göre yeni hava dalgasının Balkanlardan yola çıktığı öğrenildi. Sosyal medyada konuya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

“Son Dakika: Balkanlar yola çıktı. Ülkemize doğru hareket etmeye başladı. Yarın (Salı) giriş yapmaya başlayacak. İstanbul'da çarşamba gündüz sıcaklık 24-26 derecelere, gece ise 19-20 derecelere inecek. Poyraz rüzgarı ile bazılarının tüyleri diken diken olabilir, üşüyebilir...”

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