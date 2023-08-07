Kıskançlık dehşeti; ünlü moda yarışması katılımcısı Gizem Karamelek'in erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddiasıyla genç kadının yaşamını kabusa çevirdi. Televizyonda yayınlanan moda yarışmasında tanınan Gizem Karamelek, Kübra Z. isimli genç kadına dehşet dolu anlar yaşattı. Olay, İstanbul'da gerçekleşti ve Karamelek, yanındaki şüphelilerle birlikte Kübra Z.'yi zorla kaçırarak Çatalca'da bir villa yoluna götürdü.

Kübra Z.'ye yapılan kötü muamele ise dehşet vericiydi. Gizem Karamelek, genç kadını darbetti, uyuşturucu kullandırdı ve cinsel istismara maruz bıraktı.

Ancak kâbus dolu süreç, 1 Ağustos Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir aracın durdurulmasıyla son buldu. Olayın ortaya çıkması, zorla kaçırılan Kübra Z.'nin cesurca yardım çağrısında bulunması sayesinde gerçekleşti.

Kübra Z.'nin ifadesine göre, olay İstanbul Bahçelievler'de sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Gizem Karamelek ve beraberindeki kişiler tarafından zorla araca bindirilen Kübra Z., kaçırıldığını belirterek yardım istedi. Aynı zamanda cüzdanında bulunan 7 bin lira da Karamelek tarafından yağmalandı.