Anafartalar Kampüsünde açılış yapılan Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi önünde iki gün devam eden Geleneksel Bahar Şenlikleri kampüs etkinlikleri sona erdi.

Şenlik kapsamında; ÇOMÜ Öğrenci Kulüpleri ÖSEM önünde stantlar kurup etkinlikler, oyunlar oynarken; yerel müzik grupları, tiyatro gösterimi, sinema gecesi, DJ Performansı gibi birçok etkinlik ile öğrenciler final sınavları öncesinde motivasyon topladılar. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri tarafından düzenlenen dans, şiir ve şarkı gösterileri Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Taş Amfide gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı etkinlikte Rektör Erenoğlu; “Üniversiteler eğitim-öğretim, araştırma-geliştire faaliyetleri yanı sıra bu tarz sosyal faaliyetler de gerçekleştirmelidir. Bu sene Bahar Şenlikleri için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki sene etkinliklerimizi nitelik ve nicelik olarak arttıracağız” dedi.

Gün boyu yiyecek ve içecek ikramlarının olduğu ÇOMÜ Kampüsünde öğrenciler yaklaşık bir hafta boyunca bir çok etkinlikten faydalanma imkanı buldular.