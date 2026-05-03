İstanbul Şişli’de dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Eskişehir Mahallesi’nde yaşanan olayda, “hırsızlık” suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilen Haydarcan K.’nin dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in, kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı belirtildi.

İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin ile kayınvalide arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına iki el ateş etti.

Gelinini silahla öldürdü

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 25 yaşındaki Burçin Şahin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde dışarıda 2, evin içinde ise 4 boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden Burçin Şahin’in 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi.