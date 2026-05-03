Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 830 TL’den, çeyrek altın ise 11 bin 350 TL’den satışa sunuldu.

Piyasada en çok takip edilen altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın alış 6.647,87 TL, satış 6.830 TL

14 ayar altın alış 3.785,04 TL, satış 4.235 TL

Çeyrek altın alış 10.753,47 TL, satış 11.350 TL

Eski çeyrek altın alış 10.756,69 TL, satış 11.097,76 TL

Yarım altın alış 21.423,31 TL, satış 22.700 TL

Tam altın alış 42.760,82 TL, satış 45.400 TL

Has altın alış 6.681,28 TL, satış 6.739,93 TL

Ata altın alış 44.074,99 TL, satış 45.709,73 TL

Ata 5’li alış 218.431,20 TL, satış 240.000 TL

Gremse 2,5’lik altın alış 106.869,89 TL, satış 111.900 TL