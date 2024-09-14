Türkiye'nin en heyecan verici kültürel etkinliklerinden biri olan Gemlik Kitap Limanı, bugün kapılarını kitapseverlere açıyor.BURSA (İGFA) - 14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gemlik Kitap Limanı, Gemlik'in muhteşem deniz manzarası eşliğinde, edebiyatın ve kitapların büyülü dünyasını ziyaretçilerine sunacak.

“EDEBİYATIN İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN GÜCÜNE İNANIYORUZ.“

“Sözcüklerin Rotası” Gemlik Kitap Limanı adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, fuar hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “Gemlik Kitap Fuarı, kentimizin kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlıyor. Kitapseverler için bu fuarı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Okumanın ve edebiyatın insanları bir araya getiren gücüne inanıyoruz. Fuarımız, kitapların sihirli dünyasının kapılarını aralayarak, ziyaretçilerine unutulmaz anılar biriktirme imkânı sağlıyor. Edebiyat tutkunlarının, yazarların ve tüm kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu etkinlik, bu yıl da binlerce misafirlerini kucaklayacak. Kitapların büyülü dünyasında buluşmak üzere!”

ÜLKENİN ÇOK ÖNEMLİ İSİMLERİ GEMLİK’TE!

Fuar boyunca, pek çok ünlü yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve panellerde okurlarla buluşacak. Kitapseverler, sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacak. Ayrıca, çocuklar için özel etkinlikler ve atölyeler de düzenlenecek ve minik kitapseverlerin eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesi sağlanacak.

Gemlik Kitap Limanı’na katılacak isimler arasında; Buket Uzuner, Nebil Özgentürk, Ercan Kesal, Işık Öğütçü, Okan Toygar, Ünsal Ünlü, Yekta Kopan, Coşkun Aral, Timur Akkurt, Cihat Yaycı, Yoshinori Moriwaki, Şükrü Erbaş, Saygı Öztürk, Gülizar Biçer Karaca, Gökhan Günaydın, Selçuk Özdağ, Cemal Enginyurt, Elif Doğan Şentürk, Ali Haydar Fırat, Tolga Şardan, Zübeyde Sarı, Sedat Bozkurt, Erman Toroğlu, Yalçın Karatepe, Osman Balcıgil, Dilek Cesur, İlhan Cihaner, Fatih Yaşlı, İsmail Arı, Seda Selek, Sezgin Kaymaz, Sibel Hürtaş gibi pek çok tanınmış, edebiyatçı, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi bulunuyor.