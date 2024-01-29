Gemlik Belediyespor atletizm takımı, Bursa-Osmangazi’de düzenlenen salon şampiyonasında U-14 sporcusu Eyüp Gümüş, 2 bin metre yürüyüş kategorisinde kazandığı 13.28’lik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Gemlik’i temsil etti. Ayrıca 3 farklı klasmanda yarışan Gemlikli judocular da Ümit Milli Takıma göz kırptı.

26 - 27 Ocak tarihlerinde Konya’nın Karatay ilçesinde düzenlenen U-17 Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası’nda Gemlik Belediye Spor judocuları başarı elde etti. 3 farklı klasmanda yarışan Gemlikli judoculardan 48 kiloda Eda Naz Topalsalihoğlu ikinci, 57 kiloda İremnaz Gül ikinci, ve 44 kiloda Ayşenur Boşküp üçüncü oldu.

Aldıkları bu derecelerle birlikte 5 Şubat tarihinde Kastamonu’da başlayacak olan Ümit Kadınlar Judo Milli Takım kampına katılacak ve yapılacak uluslararası müsabakalarda Judo Ümit Kadın Milli takımında Türkiye’yi temsil edecekler.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan genç sporcuları tebrik ederken, onların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Milli takım adına katılacakları müsabakalarda Türkiye’yi temsil edeceklerini belirten Başkan Sertaslan, judocuların Gemlik’in gururu olacaklarını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Atletizm takımı hocası Burhan Gümüş, sporcusunu yaptığı derece için tebrik ederken, daha iyisini yapmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, genç sporcuları tebrik ederken, Gemlik Belediyespor’dan her zaman daha iyisini beklediklerini belirtti.