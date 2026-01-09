Öncelik gelir değil sorumluluk

Dünyanın makineleşmesi ile birlikte el emeğinin değerinin her geçen gün azaldığını hatırlatan Elemegi.com Platformu Temsilcisi Berkay Appan ise 'El emeği bir kültürün en önemli unsurlarından birisi. Yine geçimini bu şekilde sağlayan insanımız var. Biz teknolojiyi el emeğinin yararına kullanarak, hem bu geleneksel ürünlerin devamlılığını sağlamak hem de geçimini el emeğinden kazanan insanlarımızın ürettiklerini değerlendirebilecekleri bir platform oluşturduk. Bugün Bursa'nın en fazla kadın kooperatifine ev sahipliği yapan ve kadınlara yönelik projeleri ile örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi ile önemli bi iş birliği başlıyoruz. Bu projemiz kapsamında; Platformumuza üye olan Yıldırım'daki kadın kooperatiflerinin üyelerinden ve yılmek kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli almayacağız. Diğer taraftan da eğitim ve destek programlarıyla Yıldırımlı kadınlara destek olacağız'diye konuştu. Daha sonra ise katılımcılara platformun kullanımı ve e-ticaret üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.