İnegöl Muhtarlar Derneği yeni Başkanı Eyüp Arslan, Akbaşlar mahallesi nüfusuna kayıtlı olmasına rağmen Orhaniye Mahallesi’ne yaptığı yatırımlar ve mahalleyle olan güçlü bağı, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, Orhaniyeli birinin dernek yönetiminde yer almasının da ayrıca mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

Ziyaret sırasında konuşan mahalle sakinleri, Eyüp Arslan ve yeni yönetiminin İnegöl halkı için en güzel hizmetleri hayata geçireceğine inandıklarını belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdiler.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi