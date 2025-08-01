Bu süre zarfında toplamda 6 bin 624 dosya işlem gördü. Başlatılan işlemlerden 6 bin 419'u karara bağlanarak, dosyaların yüzde 96,9'u sonuçlandırıldı. Yüksek çözüm oranı, adliye işleyişindeki etkinliği gözler önüne serdi.

Yargı hizmetlerinin kalitesini artırma hedefiyle, Gemlik’te önemli adımlar atılıyor. Tamamlanan altyapı çalışmaları sonucunda Gemlik 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanlığı’nın 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçeceği bildirildi. Ayrıca, inşaatı son aşamaya gelen adliye lojmanlarının da önümüzdeki iki ay içinde hizmete açılması planlanıyor.

Adalet alanındaki gelişmelerin yanında, ceza infaz kurumlarında da kapasite artışına gidiliyor. Yatırım programına alınan yeni bina ile birlikte, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun mevcut kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

İlçedeki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi veren Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, güvenlik birimlerinin koordineli çalıştığını ve olumlu sonuçlar alındığını vurguladı. Vatandaşların güvenliği için yoğun çaba gösterildiğini belirten Kocabey, suçla mücadelede kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

Son yedi ayda yürütülen operasyonlar kapsamında, uyuşturucu suçlarından 160 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 40’ı tutuklandı. Aynı süreçte, 82 kişi alkollü araç kullanmaktan, 35 kişi ise ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındı; bu kişilerden toplam 4'ü tutuklandı. Açıklanan veriler, Gemlik’te hem yargı hem de güvenlik alanlarında ciddi bir yoğunluk ve reform sürecine işaret ediyor. Yeni yatırımlarla birlikte, Gemlik ve Orhangazi başta olmak üzere bölge genelinde adli hizmetlerin daha etkin sunulması hedefleniyor.