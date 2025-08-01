Kamuoyunda gündem olan videolarda kırmızı montlu bir kişinin görülmesi üzerine başlayan tartışmalar sonrası konuşan Şirin, “Evet, görüntülerdeki kişi benim. Ancak yangınla hiçbir bağım yok. Olayla en ufak bir ilgim bulunmamaktadır” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber bültenlerinde de yer verilen görüntüler nedeniyle hem kendisinin hem de ailesinin büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Şirin, suçlamaların tamamen yanlış anlaşılmalara ve benzetmelere dayandığını belirtti.

"Adıma yapılan tüm paylaşımlar gerçek dışıdır. Bu iftira niteliğindeki içerikler yüzünden ailemle birlikte ciddi anlamda mağdur olduk" ifadelerini kullanan Şirin, konuyla ilgili hukuki süreci başlattığını da açıkladı.

“Ortada bir benzetme var ve bu durum beni zan altında bıraktı. Gerçekle ilgisi olmayan iddialara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım” diyen Emre Şirin, kamuoyundan da sağduyu çağrısında bulundu.