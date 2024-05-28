Gemlik Belediyesi’nin iştiraki olan Gemlik Tarım AŞ’de (GEMTAR) Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından atamalar gerçekleşti.

Umurbey Mahallesine kurulan yaprak, toprak ve su analizi laboratuarı çiftçiye hizmet, dalından toplanmış zeytin ve özenle hazırlanan zeytinyağlarının satışı gibi çok sayıdaki konuda faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanlığına Gemlik Belediye Meclis Üyesi Erdi Şahin atanırken, yardımcıları ise Berna Işıkdoğan ve Tarık Erdem oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdi Şahin, “Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Deviren tarafından Gemlik Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorum. Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gemlik halkına hizmet etmek ömrümüzün en önemli görevi ve sorumluluğudur” dedi.