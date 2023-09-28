Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahilde gezen kadın kayalıklarda ayağı kayınca düşerek hafif yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şehit Cevher Dudayev Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N.D. (21) isimli kadın yürüyüş yaptığı esnada kayalıklarda ayağı kayınca dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kadının ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.