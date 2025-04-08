İzmit’te bulunan ve Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi’nde gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek.

Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeleri ile gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Halkevi’ni gençlik merkezi olarak, Kocaeli halkının kullanımına sunan büyükşehir, merkez içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini vererek açılışı Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yapmıştı. Gençler için baştan tasarlanan Halkevi, açılışının ardından en uğrak adreslerinden biri oldu. Bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alanda eğitim alan gençler, Halkevi Gençlik Merkezi’nden çok memnun. "Hayallerimin çok ötesinde bir deneyim yaşıyorum" diyerek memnuniyetini dile getiren Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Azra Dönmez, "Daha önce dans ve tiyatro eğitimleri aldım ancak bu eğitimler profesyonel eğitimler değildi. Buraya annemin teşviki ile başvurdum. Seçmelere katılarak eğitim almaya hak kazandım. Bütün öğretmenler çok eğitimli ve donanımlı. Hayallerimin ötesinde bir deneyim yaşıyorum ve burada eğitim aldığım için çok mutluyum" dedi.

Gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek

Halkevi Gençlik Merkezi’nde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda bulunan 290 kişilik salon, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, genç sahne, mini sahne, stüdyo, tasarım sınıfı, müzik sınıfları, tiyatro sınıfı, kitap kulübü, görsel sanatlar sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca tiyatro oyunları, radyo tiyatrosu, kısa animasyonlar, AR/VR mekan modellemeleri, 3B tasarımlar, çizgi romanlar, koro-orkestra çalışmaları okuma tiyatroları, senaryo çalışmaları, şiirler, film okumaları, münazara grupları ve ufuk buluşmaları ile halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi oluyor.

Halkevi Gençlik Merkezi, çalışmalarını 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendirdi. Hobi atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. Gösteri sanatları kulübü, müzik kulübü, ses tasarım kulübü, görsel sanatlar kulübü, tasarım kulübü ve kitap kulübüne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Kulüpler sadece konuyla ilgili uzmanlık setleri halinde eğitim paketleri vererek proje odaklı yaklaşım gösteriyor.